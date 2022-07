Kvaratskhelia inventa, Lozano segna ma il Napoli pareggia con l’Adana. Errori di Ostigard e Olivera

Il Napoli pareggia con l’Adana col risultato di 2-2 nella prima amichevole internazionale giocata a Castel di Sangro. Luciano Spalletti mischia le carte e lascia Kvaratskhelia in panchina dal primo minuto per dare spazio a Elmas esterno destro. Prima partita da titolare anche per Ostigard che gioca il primo tempo al fianco di Rrahmani, poi il secondo lo gioca l fianco di Juan Jesus. Fuori anche Zielinski e Fabian Ruiz.

Il primo tempo l’Adana si chiude in difesa, ma il Napoli si vede annullare un gol di Osimhen per fuorigioco mentre Rrahmani non riesce a segnare nonostante viene ben liberato ad un metro dalla porta avversaria, la traversa ferma l’esultanza del difensore.

L’Adana fa poco e nulla anche nella ripresa in cui entrano Ambrosino per Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano per Elmas e Politano, ma anche Fabian Ruiz e Zielinski per Demme e Anguissa. Proprio Kvaratskhelia inventa un assist al bacio per Lozano liberato da solo davanti alla porta. Il georgiano sembra imprendibile ogni volta che riesce a prendere palla. Ma quando gli azzurri sembrano in controllo arriva l’errore di leggerezza di Ostigard che giudica fuori un pallone, ed invece l’avversario lo recupera e Meret è costretto ad intervenire e commette fallo di rigore. Balotelli dal dischetto non fallisce.

L’Adana passa anche in vantaggio con il secondo tiro in porta, questa volta la leggerezza è di Mathias Olivera, entrato al posto di Mario Rui, che atterra un giocatore avversario. Dal dischetto segna Sari. Spalletti prova anche Zerbin esterno destro e l’ex Frosinone si dà da fare anche in un ruolo non suo.

Quando sembra tutto finito arriva l’orgoglio della squadra di Spalletti che non ci sta a perdere e riesce a pareggiare nei minuti finali grazie ad un tiro rimpallato di Zerbin e autogol dell’Adana.