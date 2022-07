Spalletti infuriato con Osimhen, Anguissa: “Siamo una famiglia” – la foto sui social

Luciano Spalletti durante l’allenamento di oggi a Castel di Sangro ha sospeso Osimhen che si era lamentato per la marcatura di Ostigard. Il nigeriano è sempre molto nervoso quando gioca e lo sa bene il tecnico del Napoli, che a volte ha dovuto rinunciare al suo attaccante proprio per la sua esuberanza. Quindi Osimhen va guidato anche in questo senso e Spalletti sta cercando di intervenire.

Nessun problema tra Spalletti e Osimhen, come fa sapere anche Anguissa. Il centrocampista del Napoli ha pubblicato una storia sui social in cui ci sono proprio Spalletti ed Osimhen. Il giocatore ha scritto: “Siamo una squadra unita ed ancora di più siamo una famiglia. Non ci sono problemi in una famiglia“. Come a voler dire che in una famiglia si può anche litigare, com’è normale che sia, ma poi le cose vanno in ordine da sole senza risentimento. Sicuramente un messaggio importantissimo quello lanciato da Anguissa che fa capire anche il ruolo di potenziale leader che può avere nella squadra. Inoltre per un giocatore che è entrato da appena un anno nello spogliatoio del Napoli è importante parlare già di famiglia. La storia di Anguissa fa capire anche il clima che circola nello spogliatoio, un clima a quanto pare sereno. Cosa che sicuramente può giovare al gruppo azzurro.