Lite Spalletti-Osimhen, il nigeriano cacciato dall’allenamento -VIDEO

Spalletti e Osimhen protagonisti nel ritiro di Castel di Sangro, brutto gesto dell’attaccante che viene cacciato dall’allenamento.

SPALLETTI-OSIMHEN. il Napoli è sceso in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l’allenamento, agli ordini di Luciano Spalletti. Alcuni giocatori hanno svolto lavoro personalizzato a causa di piccoli problemi: Ounas l’ha fatto in campo, mentre Zedadka è rimasto in gruppo per tutta la durata della seduta. Lieve lombalgia per Zanoli che, per precauzione, ha preferito fare lavoro in palestra. Buone notizie arrivano da Fabian Ruiz: per lui quasi tutto l’allenamento in gruppo, solo una parte di personalizzato.

Durante questa seconda sessione a Castel di Sangro sono state provate parecchie giocate, specialmente in difesa, dove si attende l‘arrivo di Kim e di un secondo portiere. Da immortalare assolutamente una grandissima giocata, una sforbiciata, da parte di Victor Osimhen.

OSIMHEN CACCIATO DALL’ALLENAMENTO

Luciano SPalletti ha cacciato Victor Osimhen cacciato dall’allenamento. Il nigeriano si è reso protagonista di un brutto episodio con Ostigard. Osimhen non ha gradito il pressing del difensore è ha reagito in maniera troppo veemente.

Anguissa ha provato a calmare l’attaccante, senza riuscirci. Poi è intervenuto Luciano Spalletti che ha letteralmente cacciando Osimhen dall’allenamento anche per qualche parolina di troppo.

Il giocatore è rientrato negli spogliatoi gettando la pettorina a terra. Non è la prima volta che Osimhen mostra poco carattere durante fasi più accese di gioco. Quello caratteriale è un aspetto sul quale il bomber deve migliorare ancora molto.