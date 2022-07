Napoli, Juan Jesus messaggio da brividi per i tifosi: «Il nostro destino si costruisce qui, ora…»

Il difensore del Napoli, Juan Jesus dal ritiro di Castel di Sangro ha pubblicato un bellissimo messaggio per caricare l’ambiente.

JUAN JESUS – NAPOLI. Il difensore brasiliano del Napoli, ha pubblicato su Instagram un bellissimo e significativo messaggio. Mentre il presidente De Laurentiis annunciava la fine delle trattative per il rinnovo del contratto di Dries Mertens, salutato poi dalla società attraverso un video che ha riassunto le prodezze del belga in maglia azzurra negli ultimi nove anni, Juan Jesus da Castel di Sangro ha pubblicato su Instagram un significativo video contenente un messaggio all’insegna dell’unità di intenti in vista della nuova stagione, nel quale il difensore ha sottolineato l’importanza del ritiro non solo come momento di preparazione atletica.

NAPOLI, IL MESSAGGIO DI JUAN JESUS

«Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perchè qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo puó sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli! ».