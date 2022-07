Mendes chiama De Laurentiis: “Prendete Ronaldo”, la risposta del Napoli

Cristiano Ronaldo è la grande suggestione del calciomercato estivo del Napoli, De Laurentiis parla con Mendes. Manager e presidente di conoscono da tempo e tra i due c’è un ottimo rapporto, tanto che Jorge Mendes aveva proposto Cristiano Ronaldo ad Aurelio De Laurentiis ancora prima che andasse alla Juventus. La questione Ronaldo lanciata da AS resta una suggestione, complicatissima ma non impossibile. Anche perché c’è la volontà netta del giocatore di andare via e quella del Manchester United di assecondarlo. Due buone basi da cui partire, ma ovviamente bisogna considerare l’ingaggio, il vero problema di tutto l’affare.

Ronaldo al Napoli: Mendes e De Laurentiis a lavoro

“CR7 ha deciso da un pezzo di rompere con il Manchester United ed è alla ricerca matta e disperata di una squadra che lo possa accogliere per giocare la Champions. Insomma, il Napoli risponderebbe alle esigenze del campionissimo portoghese che in queste settimane non ha mai smesso di allenarsi da solo, ma il nodo più grosso ruota attorno alle cifre del suo ingaggio. La formula per il trasferimento sarebbe prestito dallo United e resterebbe poi la questione legata allo stipendio (almeno 8 milioni) decisamente fuori budget per il Napoli. La suggestione resta – anche perché non si dice mai «no» secco al 5 volte palloni d’oro – ma i margini per chiudere l’operazione al momento restano molto stretti” scrive Il Mattino.

Insomma il dialogo tra Mendes e De Laurentiis può portare Cristiano Ronaldo al Napoli, ma è chiaro che la strada è nettamente in salita e siamo solo al primo chilometro di scalata. Ma la volontà del giocatore e la necessità di trovare una squadra portano vento a favore. Inoltre ieri è arrivata anche la protesta dei tifosi dell’Atletico Madrid che non vogliono Cr7 nella propria squadra, perché va contro i valori dei Colchoneros, quindi un’altra pretendente che esce fuori dalla corsa.