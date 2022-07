Chiariello: “Napoli altro che bancarella del torrone, visto cosa ha fatto?”

L’operato del calciomercato del Napoli viene contestato da molti, nonostante il club di Aurelio De Laurentiis si stia muovendo in modo importante. Al Napoli vengono constate le grandi cessioni, come quelle di Koulibaly e gli addii di Ospina, Mertens e Insigne. Ma secondo Umberto Chiariello il Napoli si sta muovendo comunque bene. Ecco cosa scrive il giornalista su Twitter: “La famosa “bancarella del torrone” ha sostituito Ghoulam e Insigne prima ancora che cominciasse il calciomercato e tenuto Anguissa.

Non sono passati 10 giorni dall’addio a Koulibaly che già abbiamo i 4 centrali in organico.

Resta solo il nodo-portiere.

Proprio una bancarella del torrone…“.

Poi aggiunge: “E non rispondete alla De Laurentiis richiamando le scie chimiche.

Io mi riferisco a coloro che hanno criticato il Napoli sostenendo che si è fatto trovare impreparato e si è fatto piovere in testa.

Poi so da me che sostituire QUELLI è una scommessa difficile“. C’è chi, come Salvatore Bagni, è molto preoccupato da queste sostituzioni. Secondo l’ex centrocampista del Napoli la squadra quest’anno è più debole di quella che ha concluso al terzo posto la scorsa stagione. Alla fine sarà sempre il campo a dare un giudizio definitivo ed inoltre il calciomercato è ancora aperto fino a fine agosto.