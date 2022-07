Radio ufficiale: il Napoli prenderà un grande portiere, sta perfezionando l’acquisto

Il Napoli cerca almeno un altro portiere per la prossima stagione. Non è esclusa la possibilità che anche Meret lasci il club azzurro, ma per ora si cerca un portiere da affiancare all’italiano. Secondo quanto fa sapere la radio ufficiale della società azzurra. Il Napoli è “molto attivo sul mercato, con Cristiano Giuntoli che sta perfezionando l’arrivo di un portiere. Il direttore sportivo lavora in simbiosi con Chiavelli e Spalletti e sta per prendere un portiere davvero forte. Il club proverà ad intercettare qualsiasi occasione che dovesse arrivare da Londra, Parigi o Barcellona. Il Napoli segue Neto, Kepa e Navas“.

Nel caso di Kepa e Navas il problema è l’ingaggio molto alto. Anche se Kepa ha voglia di rilanciarsi, dopo aver giocato solo quattro partite la scorsa stagione. Quindi il portiere del Chelsea potrebbe decidere di abbassarsi sensibilmente l’ingaggio. Discorso diverso per Navas che accetterebbe Napoli solo qualora il Psg dovesse pagare gran parte del suo stipendio. Neto, invece, si può liberare a parametro zero dal Barcellona.