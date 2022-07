Kepa non gioca mai: vuole il rilancio, pronto ad abbassarsi l’ingaggio al Napoli

Il Napoli sta cercando un portiere per la prossima stagione, anche perché non c’è grandissima fiducia in Meret. Kepa per il Napoli è uno dei nomi papabili, ma si valutano anche altri profili come quello di Navas. In entrambi i casi c’è il problema stipendio da risolvere, ma Kepa può ridursi l’ingaggio per provare il rilancio al Napoli. Mentre per quanto riguarda il portiere costaricano del PSG appare molto complicato riuscire a venire incontro alle sue richieste.

Kepa al Napoli: ingaggio ridotto

Secondo Corriere dello Sport resistono le possibilità che il portiere del Chelsea vesta la maglia azzurra. Ma il Napoli sta tergiversando sul ruolo del portiere, un ruolo fondamentale ed una “società al top non si può permettere di farlo” come ha sottolineato pure Valter De Maggio. Giuntoli sta provando a sbloccare qualche trattativa, ma come detto anche dall’esperto di mercato Luca Cerchione è più che probabile che il Napoli per il portiere vuole puntare su un parametro zero o prestito secco.

Intanto Kepa pare pronto a ridursi l’ingaggio per giocare al Napoli, il suo obiettivo è il rilancio dopo una stagione deludente. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Kepa, il basco del Chelsea in cerca di rilancio. Anche i suoi costi sono elevatissimi, vicini a quelli di Navas, ma rispetto al collega è reduce da stagioni molto deludenti a dispetto dell’etichetta di portiere più pagato della storia (80 milioni nel 2018): 27 anni rispetto ai 35 di Keylor – costaricano con passaporto spagnolo -, nell’ultima stagione ha collezionato appena 4 presenze in Premier e una in Champions. Lui sì, che sarebbe disposto a mettersi in discussione anche economicamente. Fermo restando la collaborazione dei Blues“.

Intanto Cristiano Giuntoli lavora pure per la cessione di Piotr Zielinski, calciatore che può far entrare soldi freschi nelle casse azzurre e abbassare ulteriormente il monte ingaggi.