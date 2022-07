Cessione Zielinski: due nomi per sostituirlo, il West Ham accelera

Il Napoli valuta seriamente la cessione di Piotr Zielinski. Il giocatore è corteggiato dal West Ham che sta accelerando nella trattativa. Un interesse concreto quello del club inglese, pronto ad investire una cifra importante dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo.

Secondo le ultime novità di calciomercato fornite da Repubblica, il West Ham mette sul piatto 30 milioni di euro per Zielinski che può essere sostituito da Barak o Raspadori al Napoli. Due giocatori molto differenti ed in ruoli diversi che poi Spalletti dovrebbe inserire nei suoi moduli. Intanto Zielinski ha cominciato ad aprire al trasferimento in Inghilterra, un passo importante dato che fino a qualche giorno fa c’era un rifiuto assoluto. Il centrocampista polacco chiede 5,5 milioni di euro a stagione, quindi un ingaggio molto superiore rispetto ai 4,2 percepiti in questo momento al Napoli.

Zielinski al West Ham, cessione possibile: trattativa per Raspadori e Barak

Ecco quanto scrive Repubblica sui due potenziali sostituti del centrocampista polacco: “Le possibilità sono due: una mezz’ala di inserimento oppure un trequartista capace di dialogare alle spalle di Osimhen. Il ( duplice) identikit risponde ai profili di Antonin Barak — seguito ormai da mesi dal ds Giuntoli — ma soprattutto di Giacomo Raspadori, gioiellino che De Laurentiis vorrebbe inserire nella sua nuova collezione. Piace molto pure a Spalletti. Il 22enne attaccante italiano sarebbe perfetto nel 4- 2- 3- 1: può dialogare alle spalle di Osimhen, ma giocare pure sugli esterni e addirittura da punta centrale. I 30 milioni richiesti dal Sassuolo non spaventano: il club neroverde, però, non vorrebbe perdere contemporaneamente lui e Scamacca ( finito proprio al West Ham). Il Napoli è pronto a mettere sul piatto un ingaggio quasi triplicato rispetto ai 700 mila euro, quindi la volontà di Raspadori potrebbe fare la differenza”.