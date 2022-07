Dall’Inghilterra – Zielinski il West Ham pronto a chiudere, il Napoli lo libera

Il West Ham è pronto a chiudere l’affare Piotr Zielinski con il Napoli. Il centrocampista verrebbe ceduto per circa 35 milioni di euro. Secondo le ultime novità che provengono direttamente Dall’Inghilterra in queste ore il West Ham sta facendo grandi passi avanti per l’acquisto del centrocampista polacco. Le voci intorno ad una cessione del giocatore si sono intensificate in questi giorni. Giuntoli è stato chiaro nel Napoli nessuno è incedibile, quindi nemmeno Zielinski che pure aveva espresso più volte la volontà di restare in azzurro.

Nemmeno il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 sembra aver inciso sulla permanenza di Zielinski a Napoli. In Inghilterra più di una voce fa sapere che oramai il West Ham è pronto a chiudere per Zielinski dopo aver portato a termine in via ufficiale anche l’acquisto di Scamacca. Il Napoli andrebbe a perdere un giocatore molto forte ma che nel corso degli anni non è mai diventato decisivo, anche se in possesso di una classe enorme. La cessione di Zielinski farebbe saltare un altro dei giocatori protagonisti dell’ammutinamento dopo Insigne, Opsina, Koulibaly e Mertens che sono andati via da qualche settimana, mente altri già negli anni addietro. Intanto Giuntoli per il centrocampo tiene sempre in caldo il nome di Barak del Verona.