Sanchez al Napoli e Mertens all’Inter, l’ipotesi di calciomercato

Calciomercato Napoli secondo Sportmediaset il club azzurro ha fatto un sondaggio per Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter. Il giocatore di sta svincolando dal club nerazzurro e cerca contestualmente una nuova squadra. Ecco quanto scrive Sportmediaset: “Il Napoli ha chiesto informazioni su Alexis Sanchez, che finora ha rifiutato tutte le opportunità che gli si sono presentate (il Marsiglia ultima squadra in ordine di tempo). Lo riporta il Corriere della Sera. L’attaccante cileno gradirebbe la destinazione ma i margini di manovra sono strettissimi. A Milano intanto è atteso il suo agente Felicevich per trovare un’intesa sulla buonuscita“.

Sempre sullo stesso portale si legge di un interesse concreto dell’Inter per Mertens. Il giocatore belga non ha rinnovato col Napoli e sta cercando una sistemazione. l’Inter può perdere Sanchez e Dzeko e ci sta facendo più di un pensiero.a 35 anni il belga rappresenta ancora un giocatore validissimo, in grado di fare ampiamente la differenza in Serie A, anche partendo dalla panchina. Per Mertens si parla anche di Salernitana, ma il giocatore non sembra interessato. Escluso il clamoroso ritorno al Napoli prospetto da Tuttosport, Mertens deve cercare un altro club in cui giocare, se non vuole perdere il treno che porta ai Mondiali in Qatar del 2022.