Tuttosport – Clamoroso Mertens può firmare col Napoli

Dries Mertens è svincolato e non ha ancora firmato per nessun club, secondo Tuttosport può farlo con il Napoli. Va ricordato che il club azzurro ha già dato l’addio al calciatore belga con tanto di video sui social ed altri tributi. La storia tra il Napoli e Mertens sembra inevitabilmente terminata, ma secondo Raffaele Auriemma ci sono ancora possibilità di un clamoroso rinnovo di contratto, che avrebbe ancora di più dell’incredibile, viste le modalità con cui ci sono lasciati club e giocatore.

Secondo Tuttosport, Mertens al Napoli è ancora possibile. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Ma c’è una svolta per l’attacco che ha del clamoroso: Dries Mertens potrebbe firmare il rinnovo con il Napoli pochi giorni prima dell’inizio del campionato. Sempre che il belga non riceva da altre società straniere ciò che il Napoli gli ha rifiutato (4 milioni netti). In assenze di proposte, Dries firmerebbe alle cifre che De Laurentiis ha spiegato: 2,4 milioni netti per un anno“. È chiaro che l’operazione avrebbe assolutamente del clamoroso, anche perché non si capirebbe il motivo per il quale il Napoli dovrebbe prendere Mertens solo all’ultimo minuto, evitando quindi di farlo allenare per tutta la durata del ritiro, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro.