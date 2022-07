Del Genio: “Solo il Napoli fa pagare le amichevoli, fate pure grandi acquisti. Faccio un appello”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal ed ha parlato delle amichevoli del Napoli. Tra gli altri temi il giornalista si è soffermato anche sul prezzo per vedere le amichevoli in tv. Sembra non esserci pace per la società azzurra che già era stata pesantemente criticata per i prezzi delle amichevoli per coloro che sono a Castel di Sangro. Ora arrivano lamentali forti, anche per quanto riguarda il costo per chi vuole vederle in tv.

Il Napoli giocherà quattro amichevoli a Castel di Sangro, la prima contro l’Adana di Montella. Tutte saranno tutte trasmesse a pagamento. Una modalità che non convince Paolo Del Genio che dice: “Incredibile come il Napoli sia l’unica società italiana che faccia pagare 9,99 euro per vedere le amichevoli. A questo punto se dovessero arrivare 6 milioni di acquisti si incasserebbero 50 milioni di euro, a quel punt oil Napoli potrebbe permettersi grandi acquisti. Voglio fare un appello alla società, fate vedere le partite gratis, così vi tornerà dietro tanto amore“. Il Napoli ha fatto vedere gratuitamente solo le amichevole giocate a Dimaro, mentre quelle internazionali saranno a pagamento. Il club difficilmente farà una deroga anche nei prossimi anni, dato che la politica di De Laurentiis è stata sempre la stessa.