Napoli-Adana Demirspor canale tv, e streaming: Probabili formazioni della partita

Napoli-Adana Demirspor tutto sull’amichevole degli azzurri, canale tv, e streaming, probabili formazioni della partita.

Il Napoli sfida l’Adana Demirspor di Balotelli e Montella in amichevole, la partita sarà trasmessa sui canali Sky

NAPOLI-ADANA DEMIRSPOR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Adana Demirspor

• Data: mercoledì 27 luglio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: Sky Sport (canale 251, in pay per view)

• Streaming: –

Terza amichevole precampionato per il Napoli di Luciano Spalletti: a Castel di Sangro, dove gli azzurri si sono trasferiti per svolgere la seconda parte del ritiro estivo dopo i giorni trascorsi a Dimaro, test contro i turchi dell’Adana Demirspor.

Napoli reduce dalle vittorie ottenute nelle sfide disputate in Trentino contro Bassa Anaunia (10-0) e Perugia (4-1): ora, in Abruzzo, serie di amichevoli di maggior spessore in un calendario che – dopo l’Adana di Mario Balotelli, dell’ex partenopeo Gokhan Inler ed allenato da Vincenzo Montella – prevede gli impegni contro Maiorca, Girona ed Espanyol.

Tutto su Napoli-Adana Demirspor: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO

Napoli-Adana Demirspor si gioca mercoledì 27 luglio 2022 allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro: calcio d’inizio alle ore 20:30.

IN TV

L’amichevole tra il Napoli e l’Adana Demirspor sarà trasmessa in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 251 del satellite): la partita sarà acquistabile in pay per view al costo di 9,99 euro.

NAPOLI-ADANA DEMIRSPOR IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Adana Demirspor, essendo un evento Sky disponibile soltanto a pagamento, non sarà visibile in streaming e dunque non su SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Scelti da Goal