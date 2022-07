Juan Jesus: “Kim dovrà ambientarsi. La società vuole migliorare la rosa”

Juan Jesus parla in esclusiva ai microfoni di Sky. Il difensore brasiliano si candida ad essere uno dei leader della rosa azzurra, insieme con Mario Rui che ha parlato oggi a Radio Goal. Intanto in squadra si attende l’arrivo di Kim sbarcato a Roma per le visite mediche: “Dovrà imparare in breve tempo. Sarà importante capire i movimenti difensivi che vuole Spalletti. Lui è molto bravo ad impostare, ma in Turchia non c’è la stessa tattica che c’è qui in Italia“.

Juan Jesus parla anche dell’addio a Koulibaly e dice: “Sicuramente mancherà molto a tutti, ha dato tanto a questa squadra. Però anche quando non c’era lui abbiamo fatto sempre molto bene. A prescindere da tutto il gruppo ha retto bene“. Sugli obiettivi per la prossima stagione, Juan Jesus dice: “Sicuramente abbiamo perso giocatore importanti, ma la società sta facendo di tutto per costruire una grande rosa. Abbiamo già dei calciatori molto forti e con questi vogliamo migliorare la posizione in campionato rispetto alla scorsa stagione. Vogliamo fare bene anche in Champions, lo meritano questa città e questi tifosi“.

Sull’amichevole Napoli-Adana Demirspor ha detto: “Bisogna dare sempre il 100% quando si va in campo e si indossa la maglia del Napoli. Sarà una partita molto importante. Balotelli? È davvero fortissimo e dovremmo stare attenti“.