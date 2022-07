Il falso errore di Meret, tifosi contro ma il portiere giocava con i gialli – VIDEO E FOTO

Alex Meret è stato preso di mira da molti tifosi sui social per un errore commesso in partitella a Castel di Sangro. Da un video che gira sulle varie piattaforme si vede da lontano il portiere della squadra blu che stoppa il pallone di sinistro, sbaglia il disimpegno e commette un errore che spalanca la porta al gol di Lobotka. A qualcuno è venuto in mente l’errore di Meret contro l’Empoli e così i social si sono scatenati contro l’estremo difensore italiano.

A far pensare che l’errore fosse di Meret c’è anche il fatto che il portiere inquadrato stoppa il pallone di sinistra prima di calciare. È vero che Meret è mancino, ma in questo caso il portiere ex Spal stava giocando con i compagni di squadra con le casacche giallo, ovvero la stessa squadra in cui c’era Lobotka che ha siglato il gol sull’errore del portiere. Quindi non può essere che Meret difendesse la porta dei gialli e subisse anche gol dai proprio compagni di squadra. Lo dimostra anche la foto pubblicati sui social del Napoli in cui si celebra proprio la vittoria de giocatori in casacca gialla. Nonostante tutto il video in cui si evidenzia il falso errore di Meret ha raccolto una quantità di commenti negativi contro il portiere italiano, che in questo momento è tutt’altro che il beniamino dei tifosi. Eppure Meret, al netto di qualche errore, ha sempre dimostrato di avere grandi qualità.

In casa Napoli comunque si sta cercando almeno un altro portiere. Anzi Paolo Bargiggia è convinto che possano arrivare due nuovi portieri in azzurro.