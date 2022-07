Sky – Domani la firma di Kim, maxi clausola nel contratto

Kim Min-jae firmerà domani il suo contratto con il Napoli, inserita la clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio Di Skt che sul suo sito scrive: “Prevista per la giornata di domani la firma di Kim sul triennale con due anni di opzione con cui si legherà al Napoli. Nel contratto confermata, come anticipato, una clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l’estero che sarà esercitabile dall’estate del 2023“.

Il giocatore ha svolto oggi le visite mediche a Villa Stuart e sono state superate, ora non resta che firmare il nuovo contratto con il club azzurro. Maggiori informazioni sull’ingaggio di Kim Min-jae e le relative cifre vengono date da Luca Cerchione che scrive: “5 anni di contratto per Kim col Napoli. Non 3+2. 2,5 milioni di euro netti a stagione. Clausola rescissoria da 50mln€ a partire dalla terza stagione, per evitare di dover restituire gli sgravi fiscali del Decreto Crescita“. Insomma il Napoli ha fatto un investimento importante per portare Kim in azzurro, pagando una clausola da 20 milioni di euro ed ha voluto blindare il difensore sudcoreano con una clausola rescissoria di alto valore. Non va dimenticato che Kim ha 25 anni e che quindi non è proprio giovanissimo.