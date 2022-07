Kim visite mediche a Villa Stuart: le prime immagini – VIDEO

Kim Min-jae è pronto a diventare un nuovo difensore del Napoli, visite mediche a Villa Stuart. Le immagini del difensore sudcoreano nella clinica di Roma vengono fornite da Sky. Kim si sottoporrà a tutti i test per ottenere l’idoneità sportiva e poi firmerà il nuovo contratto con il Napoli. A quel punto il difensore si trasferirà a Castel di Sangro, dove già in serata incontrerà i compagni che oggi hanno avuto un pomeriggio libero dal tecnico Luciano Spalletti.

C’è tanta curiosità di vedere Kim in campo, anche perché la trattativa per portarlo al Napoli è stata estenuante, anche per questioni burocratiche e fiscali. Ora dopo le visite mediche, Kim potrà essere annunciato un nuovo difensore del Napoli. Il sudcoreano andrà a prendere un’eredità tutt’altro che semplice, dato che dovrà essere il sostituto di Kalidou Koulibaly.

Kim a Roma: le immagini di Sky