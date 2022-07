GAZZETTA – Napoli, rebus portiere, Spalletti chiede di accelerare: cinque nomi

Il Napoli ha un serio problema portieri da risolvere. Cristiano Giuntoli può anche mascherarsi dietro dichiarazioni di facciata, è giusto che lo faccia, ma è chiaro che Meret non vuole rinnovare. Lo si era capito da quando Spalletti agli albori del mercato aveva parlato del suo concetto di estremo difensore, totalmente in contrasto con quello che è Meret. Il Napoli poteva tenere Ospina, ma non ha voluto assecondarlo dal punto di vista economico. Voleva rinnovare Meret, ma nonostante gli annunci e le speranze della società, il rinnovo, prima annunciato a Dimaro e poi a Castel di Sangro, non arriva.

Portieri Napoli: Spalletti chiede una soluzione

La situazione è sempre la stessa al momento c’è solo Meret e non è nemmeno detto che resti. Il portiere ha il contratto che scade nel 2023 e non ha la piena considerazione del tecnico, quindi può andare via. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, Spalletti ha chiesto che si trovi un portiere entro il 15 agosto e non oltre, non vuole rischiare di giocare quattro turni di campionato senza aver risolto questo problema. Il Napoli ora si trova con le spalle al muro, Ospina è andato via e non ci sono grandissime occasioni a basso costo.

Secondo il quotidiano in rosa si segue Kepa ma serve che il Chelsea paghi una parte sostanziosa dell’ingaggio da 9 milioni di euro. Anche Trapp ha un ingaggio alto. Mentre Neto resta una possibilità, così come Ivusic. Più defilato c’è Sirigu, ma il Napoli non chiude l’affare e quindi si pensa che non sia proprio la prima scelta.

Intanto si continua a lavorare anche per l’attacco con il club azzurro che sogna una clamorosa doppietta di acquisti con Broja e Raspadori, ma senza dimenticare il portiere, perché il campionato è alle porte.