Gazzetta – Il Napoli vuole una clamorosa doppietta di calciomercato

Il calciomercato del Napoli è in piena evoluzione, con Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis che giocano su più tavoli senza affondare ancora il colpo. Ci sono dettagli da mettere a posto, trattative da definire e per farlo serve inevitabilmente tempo. Pazienza se il ritiro di Castel di Sangro procede spedito, pazienza se l’avvio del campionato alle porte. De Laurentiis vuole cogliere le migliori occasioni di mercato e per farlo serve tanta pazienza. Così si lavora agli ultimi dettagli per portare Kim al Napoli, frenato fino ad ora da questioni burocratiche.

Ma secondo Gazzetta il Napoli pensa anche ad una clamorosa doppietta di calciomercato: Raspadori e Broja. Due giovani, due profili di altissimo livello tecnico che il club azzurro ha la capacità economica di acquistare.

Broja e Raspadori al Napoli, la strategia

Nell’edizione odierna di Gazzetta a firma di Gianluca Monti, viene sottolineato che oramai Raspadori ha nettamente superato Deulofeu nelle preferenze del Napoli. Il club mette sul piatto 25 milioni di euro per acquistare l’attaccante che può giocare come esterno mancino, falso nove e con Osimhen. Insomma Raspadori è quello che più di tutti si avvicina a Mertens per caratteristiche, ma bisogna convincere il Sassuolo che sta cedendo già Scamacca al West Ham e non vorrebbe indebolirsi oltre. Anche se questa sembra proprio una mossa di Carnevali per cercare di far aumentare il prezzo.

Ma il Napoli non punta solo Raspadori, mette nel mirino anche Broja o Simeone. Ne ha le possibilità economiche, perché alle porte c’è la cessione di Petagna e quella di Ounas. L’italiano piace tantissimo al Monza, ma bisogna trovare l’accordo sulla formula, l’algerino ha offerte dall’Italia e dall’estero che non convincono ancora del tutto il Napoli. Insomma in casa azzurra si sogna in grande, mentre c’è ancora da mettere a posto il tassello del portiere, così come la possibile cessione di Fabian Ruiz.