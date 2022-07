Ceccarini: “Napoli, ballottaggio a due per la porta. Nomi di altissimo livello”

Il Napoli sta cercando un portiere per affiancare Alex Meret, secondo Niccolò Ceccarini si seguono Neto e Kepa. Due nomi di altissimo profilo. Il portiere del Barcellona potrebbe arrivare a parametro zero, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club spagnolo. Il Barça sarebbe disposto a rescindere il contratto pur di mandarlo a giocare da un’altra parte. Neto ha 33 anni e grande esperienza, potrebbe essere perfetto per Spalletti e per il Napoli che, sia per bocca di Giuntoli che di De Laurentiis, cerca non un secondo portiere ma uno che possa affiancare Meret. Neto ha un ingaggio ‘abbordabile’ a 3,5 milioni di euro.

Discorso diverso per Kepa. Anche in questo caso il Chelsea lo farebbe andare via volentieri, soprattutto al Napoli con cui ha un ottimo rapporto: vedi le operazioni Jorginho e Koulibaly. Il problema di Kepa è l’ingaggio. Il portiere guadagna circa 9 milioni di euro a stagione, quindi il Napoli potrebbe prenderlo solo qualora il Chelsea decidesse di intervenire pesantemente nel pagamento dell’ingaggio.

Ma in casa azzurra c’è un grande, grandissimo punto interrogativo e si chiama Meret. Il portiere vuole rassicurazioni sul suo futuro. Ecco perché Meret non ha ancora firmato il rinnovo. A questo punto non si esclude nemmeno una sua cessione, con il Napoli che dovrebbe prendere due portieri. Sicuramente questa è una situazione da gestire e risolvere il più in fretta possibile, il ruolo del portiere è delicatissimo e non si può cominciare a giocare con un dubbio così grande.