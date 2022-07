Pulvirenti al veleno: “La Juve regolarizza Maggiani” scoppia il caos

Antonino Pulvirenti ritorna a parlare di Luca Maggiani, lo fa attaccando direttamente la Juve. L’x presidente del Catania già nel 2012 attaccò frontalmente la Juventus e Maggiani, che aveva annullato un gol assolutamente regolare a Bergessio, senza dare alcuna spiegazione tecnica in merito, nonostante le scuse poste qualche giorno dopo l’accaduto.

Maggiani alla Juve: scoppia la polemica di Pulvirenti

Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di Maggiani, ma questa volta perché l’ex guardalinee è stato ingaggiato proprio dai bianconeri con il ruolo di ‘Club Referee Manager’. Anche in questo caso non si è fatto attendere l’intervento di Antino Pulvirenti che ad Itasportpress ha detto: “Adesso tutto è compiuto. Finalmente posso dire con un pizzico di ironia che la Juventus ha regolarizzato la posizione di Maggiani. Non mi ero sbagliato ad aver pensato male 10 anni fa e quando dissi in tv che nella pagina Facebook di una società di Maggiani campeggiava lo stemma della Juventus, mi presero per pazzo e immediatamente scattò il deferimento. Oggi sono stato “risarcito“. Avevo visto giusto su Maggiani che sicuramente al Massimino con i suoi due errori decise la gara vinta immeritatamente dalla Juventus”. Insomma un attacco diretto quello di Pulvirenti, che ha fatto scoppiare il caos sui social, tra chi sostiene l’ex presidente e chi invece prende a modello la scelta della Juve, di dotarsi sempre di nuove figure societarie innovative.