Scotto: “Nervi tesi tra il Napoli ed i manager di Fabian. Ecco il motivo”

Fabian Ruiz è uno dei pezzi pregiati del calciomercato del Napoli, ma anche un problema da risolvere. Il contratto dello spagnolo scade nel 2023. Il giocatore non vuole rinnovare ed il Napoli ha chiesto di portare un’offerta concreta, che non è mai arrivata. Oramai è chiaro che gli agenti puntano al parametro zero per strappare poi un ingaggio più alto as un’altra società. Anche De Laurentiis ha capito le intenzioni del giocatore e vuole cederlo, ma fino ad ora nessuna trattativa si è sbloccata, anche e soprattutto per la volontà del giocatore. Ecco perché il Napoli medita pure la possibilità di mettere fuori rosa Fabian Ruiz, così come accadde con Milik.

Allo spagnolo non converrebbe star fuori, proprio nell’anno dei Mondiali. Inoltre la competizione iridata questa volta comincia a novembre, quindi non avrebbe nemmeno l’occasione di un trasferimento durante il mercato invernale. Sulla questione Fabian Ruiz è intervenuto pure il giornalista Giovanni Scotto che su Twitter ha scritto: “Nervi tesi tra i procuratori di Fabian e il Napoli. Il centrocampista spagnolo non vuole rinnovare, ma ha rifiutato un’offerta del West Ham. Il club azzurro chiederà chiarimenti al suo entourage“.