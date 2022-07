Repubblica: “De Laurentiis tifoso o imprenditore? 7 punti da chiarire con la piazza”

Aurelio De Laurentiis si è dichiarato tifoso e imprenditore, dal suo discorso emergono 7 punti da chiarire con la piazza azzurra.

DE LAURENTIIS – NAPOLI. Questa è stata la settimana del presidente della SSc Napoli, Aurelio De Laurentiis, prima la sgradevole vicenda degli insulti, poi la conferenza stampa, annunciata in diretta e successivamente mandata in differita.

Antonio Corbo sull’edizione odierna del quotidiano la Repubblica pone sette interrogativi al patron dei partenopei:

“De Laurentiis doveva riprendere il rapporto con la città che per lui davvero conta. Quella che legge e lo discute, la classe politica che si scioglie solo con chi gode di buona stampa, con il Comune ci sono conti in sospeso dal 2007 e qualche progetto da riprendere con il nuovo sindaco ora che il precedente va a criticarlo in tv, i tifosi veri magari carichi di soldi o di passione da riportare al botteghino, la campagna abbonamenti da lanciare”.

DE LAURENTIIS- NAPOLI: 7 PUNTI DA CHIARIRE

Corrbo aggiunge: “ La conferenza di Aurelio De Laurentis è stata davvero efficace? Il patron aveva i suoi motivi.

1) Chiudere il caso Mertens. Andò con il pretesto di un compleanno a casa sua dopo il disastro di Empoli per coinvolgerlo nell’operazione Champions. Gli ha promesso il giusto, 4,5 milioni lordi. L’addio lo ha ferito. «Sono un tifoso ma sono anche la società». È mancato un chiarimento con Spalletti, peccato. Chissà come sarebbe finita se Mertens avesse giocato di più.

2) Il Napoli ha sbarcato Insigne, Mertens, Ospina, Koulibaly, Ghoulam. Dov’è la ciurma?

3) A metà ritiro un solo portiere titolare. Meret. Manca un secondo portiere o l’alternativa?

4) Obiettivo Simeone:27 anni, 67 gol in 6 anni, tra Cagliari, Fiorentina, Verona. Mica tanti. Sembra l’ideale seconda punta di un 3-5-2 (attuato da Spalletti ad Ancona) o di un 4-4-2. Ma il Napoli non crede nel 4-3-3 al punto di non prendere Dybala?

5) Squadra da completare. Si fa presto a dire giovani. È una adorabile scommessa almeno a questo punto.

6) Con lo staff è stata chiarita la causa dei tanti incidenti muscolari per non ripeterli?

7) Interessante politica dei prezzi per donne e ragazzi, era ora, sembra però una lodevole visione quella di uno stadio nuovo o di una concessione da 99 anni. Da chiarire: a Filmauro o al club? “.



FILMAURO O NAPOLI?

“De Laurentiis insiste nel far sapere che il suo club è bersagliato di offerte da fondi di investimenti. Parla di una offerta da 2,5 miliardi per tutto il suo patrimonio.

Bisogna credergli. Ma non è un reato avere dei dubbi. Rassicura la sua conclusione: “Voglio ancora divertirmi”. Rimane l’unico imprenditore privato tra i grandi club italiani.

Squadra per metà da inventare ed un pubblico impaziente: a De Laurentiis piuttosto che le critiche bisogna inviargli sinceri auguri di buon lavoro“. Ha concluso Corbo.