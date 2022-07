Chiariello: “Giusto non rinnovare Insigne. Mertens quanti bonus voleva?”

Umberto Chiariello parla dei mancati rinnovi con il Napoli di Dries Mertens e di Lorenzo Insigne, entrambi hanno lasciato il club azzurro. Due separazioni importanti, dato che in un solo colpo sono andati via il miglior marcatore del Napoli (Mertens) ed il secondo miglior goleador (Insigne).

Le modalità di addio sono state totalmente diverse. Lo fa sapere Umberto Chiariello che in uno spazio Twitter dice: “Insigne non aveva chiesto bonus alla firma o cose simili. Voleva solo che gli venisse confermato il suo ingaggio da 5 milioni di euro. Era pronto a rinunciare anche ai soldi del Toronto per il Napoli. Ma il Napoli per tenerlo avrebbe dovuto investire 40 milioni di euro lordi. Può un presidente decidere di non investire quei soldi le un calciatore di 31 anni in fase calante? Secondo me ha fatto bene, quello che ha sbagliato è la modalità. Perché ad Insigne è stata fatta una proposta irricevibile m praticamente De Laurentiis non voleva più Insigne“.

Discorso diverso per quanto riguarda Mertens a cui un’offerta “è stata fatta. Ma il giocatore voleva l’ingaggio, 1,6 milioni di euro di bonus ed i soldi per gli agenti. Il Napoli in due anni doveva investire quasi 10 milioni di euro per un giocatore di 35 anni. Insomma il Napoli un’offerta a Mertens, che dice di amare così tanto la piazza, l’aveva fatta ma non l’ha accettata ” conclude Chiariello.