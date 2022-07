Alvino: “De Laurentiis stravede per Raspadori, si è informato con gli agenti”

Carlo Alvino fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, attaccante che piace ad Aurelio De Laurentiis. Il giornalista a Radio Goal fa sapere che il profilo di “Raspadori è perfetto per Aurelio De Laurentiis. Il presidente stravede per giocatori come Raspadori, ricchi di talento . È un target che piace molto al presidente che si è messo in contatto con Carnevali. Ma l’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto sapere che Raspadori non è in vendita poiché stanno vendendo Scamacca al West Ham“.

Alvino poi aggiunge: “De Laurentiis si è messo in contatto anche con gli agenti del calciatore per capire la disponibilità del giocatore, qualora si sbloccasse l’affare col Sassuolo. I manager del giocatore hanno chiesto un ingaggio quattro volte superiore a quello che guadagna ora al Sassuolo, ovvero 700 Mila euro“.