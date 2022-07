Auriemma: “Ho una notizia su Raspadori. Osimhen può partire? Vi spiego tutto”

Raffaele Auriemma ha parlato del mercato del Napoli, in particolare di Giacomo Raspadori e Victor Osimhen.

AURIEMMA -NAPOLI- RASPADORI- OSIMHEN. Il Napoli pensa a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Nella giornata di ieri si è parlato anche di una prima offerta di Giuntoli per Raspadori, ma bisogna convincere il Sassuolo. Il club neroverde ha già venduto Scamacca al West Ham e non vuole perdere un altro giocatore importante. Ecco perché si sta tentennando, ma in certi casi la volontà del giocatore è fondamentale. Sulla questione ai microfoni di radio Marte è intervenuto Raffaele Auriemma:

“Giacomo Raspadori sarà un nuovo attaccante azzurro? Non credo: si è trattato di una delle sortite telefoniche di Aurelio De Laurentiis, al quale è capitato, nel suo giro solito di chiamate, di sentire anche Carnevali del Sassuolo per chiedere informazioni. Insomma, Raspadori non rientra nelle strategie di mercato del Napoli. Raspadori dove lo metti, in questo Napoli?! Dove lo collochi? E’ giovane, sì, ma costa tanto: 30 milioni più vari bonus“.

Auriemma aggiunge: “Il talento del Sassuolo può essere un’alternativa a Victor Osimhen? Non la vedo così. Luciano Spalletti – ha affermato lo speaker radiofonico – non cambia: mette sempre Zielinski dietro il nigeriano, non un’altra punta. Spalletti la sua idea non la modifica e, piuttosto che mettere due punte vicine tra loro, preferisce il 4-3-3 con esterni che crossino tanto ed accompagnino Osimhen“.

“Con il 4-3-3, secondo me Victor vedrà poco la porta. Osimhen può partire? La notizia che ho io è che resterà in maglia azzurra: mi escludono, infatti, che possano arrivare offerte in extremis per l’ex Lille”. Ha concluso Auriemma.