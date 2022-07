Rai – Napoli offerta per Raspadori, la risposta del Sassuolo

Il Napoli sta pensando a Giacomo Raspadori del Sassuolo per rafforzare l’attacco di Luciano Spaletti. Il club azzurro ha dato l’addio a Dries Mertens, inoltre c’è Ounas in uscita, così come Petagna. Dunque ci sono molte pedine da muovere in attacco. L’attaccante del Sassuolo a 22 anni rappresenta uno dei migliori prospetti del calcio italiano, un profilo che piace molto a De Laurentiis, sia per età che per potenziale. Raspadori vestirebbe volentieri la maglia del Napoli che ha fatto un’offerta al Sassuolo, ma al momento la trattativa non è entrata ancora nel vivo, per l’opposizione di Carnevali.

Raspadori al Napoli: le novità di Ciro Venerato

Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato della Rai, è stato proprio Aurelio De Laurentiis a chiamare in prima persona Carnevali del Sassuolo. L’amministratore delegato ha declinato la proposta del patron azzurro dicendo che il club non aveva bisogno di fare cassa, dato che stava già vendendo Scamacca al West Ham. Durante il Tg Sport della Rai, Venerato fa sapere che il Napoli ha proposto ben 25 milioni di euro per Raspadori, una cifra che si avvicina molto al valore di mercato dato dal Sassuolo. Ma ora il club neroverde può decidere anche di tenere il calciatore ed alzare la richiesta economica, dato che ha già fatto cassa con la cessione di Scamacca. Il Napoli continuerà a valutare il profilo, ma difficilmente alzerà l’offerta economica per il cartellino del giovane attaccante italiano. Questo non significa che abbandonerà la pista, dato che certe occasioni sul calciomercato vanno colte al tempo giusto. Lo sa perfettamente Cristiano Giuntoli, che ora sta accelerando per chiudere l’affare Kim e cedere Petagna al Monza, facendo entrare Simeone dal Verona. Ma il mercato del Napoli è più che vivo in questo momento, soprattutto in uscita con Zielinski e Fabian Ruiz che piacciono in Premier League.