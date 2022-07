Ferrara a De Laurentiis: “Addio Mertens, parlare di soldi non era da cafoni?”

Liberato Ferrara punge Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha dato l’addio a Dries Mertens. Il patron della SSCN ieri ha fatto sapere che il contratto del giocatore belga non sarebbe stato rinnovato, oggi c’è stato il saluto a Mertens con un video sui canali social della società partenopea. De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli ha motivato il mancato rinnovo di Mertens con una questione economica: “Non ha accettato un’offerta da 4,5 milioni di euro lordi“.

Così il giornalista Liberato Ferrara rivolgendosi a De Laurentiis sul caso Mertens, ha scritto: “Mertens voleva un contratto per un anno, Aurelio De Laurentiis lo voleva per due anni. Poi ha detto di avergli offerto 4.5 milioni lordi. Non ho però capito se erano l’anno o per due anni“. Poi su twitter ha aggiunto: “Aiutatemi a ricordare: ma qualcuno una volta non disse che era cafone parlare di soldi, che nel cinema nessuno si interessa a quanto guadagna un attore?“. In realtà De Laurentiis prima dell’intervista a Radio Goal aveva chiarito che Mertens ha sempre chiesto un anno di contratto, quindi c’è dedurre che le cifre sviscerate dal presidente del Napoli siano riferite ad una singola stagione. In ogni caso oramai l’addio è stato sancito, al Napoli l’onere e l’onore di trovare un calciatore forte quanto Dries Mertens.