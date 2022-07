Addio al fenomeno Mertens, il saluto del Napoli – VIDEO

Il Napoli dice addio a Dries Mertens, attaccante di 35 anni a cui non sarà rinnovato il contratto. Aurelio De Laurentiis durante l’intervista a Radio Goal ha detto la sua sul mancato rinnovo di contratto. Oggi è arrivato il saluto della società partenopea con un “Grazie Dries Mertens“. Nel video pubblicato dal Napoli su Mertens sui canali social ci sono alcune delle giocate che in questi anni il belga ha messo a disposizione del Napoli.

Mertens saluta con 148 gol in maglia azzurra, miglior marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli. Insomma un fenomeno a cui, forse, la stampa nazionale e non, ha dedicato fin troppo poco spazio. Giocate favolose, dribbling stupendi, assist magnifici. Gli aggettivi vanno giustamente sprecati per Dries Mertens, un giocatore che in questo Napoli avrebbe fatto molto ma molto comodo. Il Napoli saluta Mertens con un video, così come aveva fatto anche con Ospina, Koulibaly e Insigne, gli altri top player che il club azzurro ha perso in poche settimane. Ora i tifosi del Napoli si aspettano che Mertens venga sostituito adeguatamente, anche se fino ad ora non c’è una accelerata decisa da parte della società azzurra. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando sul calciomercato, oggi è il giorno di Kim, c’è poi la situazione legata a Simeone, ma il campionato incombe ed il ritiro di Castel di Sangro è appena cominciato, bisogna accelerare.