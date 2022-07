Manchester United: De Jong si complica, Fabian Ruiz prima alternativa

Il calciomercato del Napoli registra l’interesse del Manchester United per Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo. Il giocatore è in uscita, anche perché la SSCN rischia di perderlo a parametro zero nel 2023. La società partenopea ha detto agli agenti di portare un’offerta concreta ed a quel punto prenderà in seria considerazione la cessione del centrocampista. Il rinnovo di Fabian al momento è bloccato e può restare così, dato che gli agenti hanno sempre detto di non avere alcuna volontà di prolungare il contratto.

Cessione Fabian Ruiz: c’è il Manchester United

Vendere Fabian può convenire a tutti, dato che in casa Napoli si pensa anche alla possibilità di tenere fuori dalle rotazioni di Spalletti il centrocampista spagnolo. Insomma un remake del caso Milik che non conviene al Napoli, che può perdere un potenziale economico e tecnico importantissimo, così come non conviene al giocatore anche in vista del Mondiale. In Inghilterra battono la pista Fabian Ruiz per il calciomercato del Manchester United. A quanto pare ten Hag ha chiesto alla società un rinforzo a centrocampo, nello specifico De Jong del Barcellona. Il costo è molto elevato: 70 milioni di euro. I Red Devils sarebbero anche disposti a fare un sacrificio economico, ma il giocatore non sembra interessato al trasferimento in Premier League, anche perché il Manchester non gioca in Champions League.

Così il club inglese ha virato con decisione su Fabian Ruiz. Il Napoli lo può cedere per 30-35 milioni di euro, cifra più che abbordabile per il Manchester United. Fino ad ora Fabian non ha mai preso in considerazione la Premier League, ma dovrà adeguarsi alle circostanze. Intanto il Napoli pensa a Barak del Verona come sostituto dello spagnolo, ma in casa azzurra bisogna fare i conti anche con il possibile addio di Zielinski e quindi trovare anche altre alternative di livello per la rosa di Spalletti.