West Ham scatenato: vuole Zielinski e Fabian Ruiz, la risposta del Napoli

Il West Ham fa sul serio per Piotr Zielinski e Fabian Ruiz del Napoli, pista di calciomercato da seguire con attenzione. Il club inglese is è piazzato al settimo posto la scorsa stagione in Premier League, ma ha un potenziale economico da spendere sul mercato importantissimo. Cosa che sottolinea l’estrema differenza che c’è oramai tra il calcio italiano e quello inglese, in termini economici e non solo. Il West Ham ha già preso Gianluca Scamacca dal Sassuolo per 42 milioni di euro, mentre in Italia club come l’Inter o il Milan, a cui serviva il centravanti, hanno dovuto puntare su prestiti fantasiosi e senza alcuna logica finanziaria (Lukaku) o parametri zero (Origi).

Calciomercato: West Ham vuole Fabian e Zielinski

Da Repubblica fanno sapere che il club inglese è seriamente interessato ai due giocatori, ma De Laurentiis per cederli chiede una cifra molto alta, con il club inglese che per ora nemmeno si avvicina a quelle richieste. Ecco quanto scrive Repubblica sull’interesse del West Ham a Zielinski e Fabian Ruiz: “Capitolo cessioni: proprio il West Ham sta provando ad acquistare due talenti azzurri. Ha offerto 20 milioni per Zielinski, cifra ritenuta insufficiente, e chiesto informazioni pure per Fabiàn che però non ha preso in considerazione la possibilità di trasferirsi in Premier League. Le novità in mediana non sono escluse: Zielinski piace anche al Milan e il Napoli avrebbe pronte eventuali soluzioni: tra queste c’è Antonin Barak, 27enne protagonista dell’ultimo campionato con il Verona“. Il Napoli dà un prezzo un prezzo molto alto al cartellino di entrambi i calciatori, nonostante Fabian sia in scadenza di contratto. Per prenderli entrambi il West Ham dovrebbe investire una cifra almeno di 75 milioni di euro, forse anche di più. Cifre che in questo momento la società inglese non sembra disposta a spendere.