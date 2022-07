Sky – Napoli punta Raspadori del Sassuolo

Il Napoli punta il colpo di calciomercato con Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo in grado di giocare in più ruoli in avanti. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, il Napoli ha lanciato l’assalto al giocatore neroverde che ha ancora due anni di contratto, ma gradirebbe il trasferimento in azzurro. Il Sassuolo ha appena ceduto Scamacca al West Ham per 42 milioni di euro e non vorrebbe lasciare partire facilmente Raspadori.

Calciomercato: Raspadori al Napoli, le cifre

“La cifra per portare via il giocatore dal Sassuolo si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli sarebbe comunque disposto a offrire e spendere per assicurarsi l’attaccante. Lo stesso presidente De Laurentiis ha spiegato che vuole investire sui giovani e per questo Raspadori potrebbe essere un profilo che farebbe al caso del Napoli” scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Il giornalista esperto di calciomercato fa sapere anche che la trattativa può entrare nel vivo nel prossimo futuro, anche perché si tratta di una cifra molto importante. Intanto il Napoli continua a monitorare Deulofeu, così come. Simeone, come detto anche da Aurelio De Laurentiis durante l’intervista a Radio Goal in cui ha parlato anche di Mertens e Koulibaly.