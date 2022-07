Napoli, Kim in arrivo in Italia. Viste e poi firma. Le cifre dell’operazione

Napoli-Kim, l’arrivo in Italia del sudcoreano tra oggi e domani. Visite mediche e firma del contratto con De Laurentiis.

KIM -NAPOLI-VISITE MEDICHE. Kim Min-jae in arrivo a Napoli. Risolte le ultime complicazioni burocratiche che avevano ritardato l’arrivo del giocatore in Italia: il difensore sudcoreano dovrebbe sbarcare in Campania entro le prossime ore per le visite mediche.

Dopo le visite mediche con il club partenopeo martedì, firmerà il contratto con la società azzurra e si unirà ai suoi nuovi compagni a Castel di Sangro. Sarà il terzo calciatore sudcoreano a giocare in Serie A dopo Ahn Jung-hwan e Lee Seung-woo.

DETTAGLI DELLA TRATTATIVA

Napoli si prepara ad accogliere Kim Min-jae, erede designato di Kalidou Koulibaly. Il difensore sudcoreano, proveniente dal Fenerbahce , secondo Sky SPort24, è atteso in Italia nella giornata di martedì. In caso di arrivo al mattino, Kim dovrebbe svolgere subito le visite mediche. Altrimenti tutto rimandato alle 24 ore successive.

Il Napoli, verserà 20 milioni di euro nelle casse del Fenerbahce, cioè il valore della clausola rescissoria presente nel contratto di Kim con il club turco. Il coreano firmerà con il Napoli un contratto triennale. Con gli azzurri si è accordato per un ingaggio triennale. In carriera ha vestito le maglie di Gyeongju KHNP, Jeonbuk Hyundai, Beijing Guoan e Fenerbahce.

Kim Min-jae sarà soltanto il terzo giocatore sudcoreano che vestirà la maglia di un club di Serie A. Prima di lui soltanto Ahn Jung-hwan (dal 2000 al 2002 al Perugia, colui che eliminò l’Italia ai Mondiali 2002 in Corea al golden gol) e Lee Seung-woo (dal 2017 al 2019 al Verona).