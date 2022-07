Napoli, Zielinski dice no al West Ham. Spalletti pronto a cambiargli ruolo. Retroscena sull’ingaggio

Piotr Zielinski ha detto no al West Ham, il centrocampista polacco continuerà a vestire la maglia del Napoli.

NAPOLI – ZIELINSKI – WEST HAM. Il West Ham ha messo nel mirino Piotr Zielinski del Napoli. Il club inglese si è piazzato al settimo posto la scorsa stagione in Premier League, ma ha un potenziale economico da spendere sul mercato importantissimo. Cosa che sottolinea l’estrema differenza che c’è oramai tra il calcio italiano e quello inglese, in termini economici e non solo. Il West Ham ha già preso Gianluca Scamacca dal Sassuolo per 42 milioni di euro e ora vorrebbe anche Zierlinski.

Secondo quanto rivela il portale calciomercato.it, Zielinski avrebbe rifiutato il trasferimento al West Ham: “Piotr Zielinski è un obiettivo concreto del West Ham, che ha messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Napoli su indicazione del suo allenatore, David Moyes.

Un affare, questo, che però, non dovrebbe andare in porto. Il giocatore polacco, a quanto pare, non vorrebbe lasciare la Campania e l’Italia. Da ambienti vicini all’ex Udinese, infatti, arriverebbe un’indicazione chiara: per ora, non si muove da Napoli.

L’agenzia che cura il talento partenopeo avrebbe ricevuto da Londra una prima offerta salariale considerata non congrua al valore tecnico del calciatore. Inoltre – aspetto non da poco – il West Ham non gioca la Champions League“

Il portale aggiunge: “Infine, c’è da considerare che il progetto degli Hammers non convincerebbe appieno il numero 20 azzurro nemmeno in prospettiva.

Allo stato attuale, Zielinski dovrebbe restare dov’è, con Luciano Spalletti pronto a cucirgli addosso una nuova veste tattica: un Napoli con il 4-3-3 ed il ruolo di interno sinistro riservato a Piotr, che riterrebbe questa posizione più congeniale ad esaltare le sue caratteristiche”.