Osimhen a cuore aperto: “Napoli, grande progetto, De Laurentiis mi ha rassicurato. Resto qui, con Spalletti”

Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli vuole restare in azzurro. Il giocatore fa sapere che Olusosun, il posto da cui proviene a Lagos è un “posto speciale. È un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i mie limiti”.

Oggi, però, è uno degli attaccanti in copertina. Il Napoli la valuta oltre 100 milioni di euro.

“Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti“. Lei è felice?

“Certo! sono in una bella città e in un club meraviglioso. Grande. Napoli è uno dei posti migliori per essere calciatori: qui ha giocato Diego Armando Maradona, il migliore di sempre, e considero un privilegio e una grande onore giocare nello stadio intitolato a lui“. Lo scudetto avrebbe moltiplicato al sua felicità…

“Siamo stati molto, molto vicini allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci riproveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta“. È finita un’epoca e sta nascendo una nuova era.

“La squadra è molto cambiata. Sono andati via Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Ghoulam, uomini chiave e grandi leader, e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il meglio. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. E tra l’altro sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinanti e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato da questi grandi campioni“.

