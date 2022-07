Kim al Napoli, bloccato alla partenza per Roma: si tratta ad oltranza, i dettagli

Kim Min-jae sarà un difensore del Napoli, ma la trattativa è frenata da problemi burocratici, si continua a trattare. Sta diventando una vera e propria odissea la trattativa che porta Kim in azzurro. Come spesso avviene quando il club azzurro tratta un giocatore è necessario sempre molto tempo per chiudere definitivamente l’affare. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Kim era pronto a volare a Roma da Lisbona ma impedimenti burocratici lo hanno trattenuto ancora in Portogallo.

Kim al Napoli: le novità di oggi

Anche Aurelio De Laurentiis ha parlato di problemi burocratici nell’ultima intervista. Dettagli che devono essere messi in ordine altrimenti il club non darà il via al trasferimento in Italia. La società di De Laurentiis ha continuato a trattare anche nella giornata di ieri e nella notte. “Questione di pazienza” scrive Corriere dello Sport che aggiunge: “Il Napoli aspetta Kim e Kim aspetta di diventare un giocatore del Napoli. A Lisbona, per la precisione, centro degli interessi del suo manager e in questa fase anche il luogo dove lui sta provando a conservare i benefici di una preparazione inaugurata con il Fenerbahce e poi interrotta: da quando è in Portogallo, infatti, con colosso coreano che piace tanto a Spalletti s’è trovato a rimandare più volte la partenza per l’Italia“. De Laurentiis sull’affare ha detto: “Speravo di averlo subito a Castel di Sangro, ma quando a negoziare ci sono certi avvocati e certi procuratori che ti chiedono la luna. Dovrei pagargli le tasse anche in Corea“. Insomma ancora una volta c’è di mezzo il vil danaro, intanto Spalletti aspetta, i giorni di ritiro diventano sempre di meno e l’avvio del campionato si avvicina.