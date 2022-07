Mertens-Salernitana, Iervolino prepara una super offerta: Le ultime

Mertens nel mirino della Salernitana, il presidente Iervolino studia il colpo che potrebbe infiammare la piazza.

MERTENS – SALERNITANA – IERVOLINO. Il Napoli si prepara ad accogliere Kim Min-jae dal Fenerbahce. Il difensore coreano arriverà in Italia domani o al più tardi mercoledì per le visite mediche. Intanto fa rumore il silenzio di Mertens dopo il mancato rinnovo con il Napoli.

Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica la Salernitana di Iervolino ha avanzato una proposta per Dries Mertens:

“Assalto della Salernitana anche per Mertens. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, fa sul serio per Mertens. Il presidente ha offerto 3 milioni di euro netti a stagione per un anno, con opzione per il secondo.

Il sogno è avere una coppia d’attacco composta da Piatek (ai dettagli, dopo il pressing di Iervolino) e Mertens. Il belga aspetta altre offerte (quella della Lazio in primis) e per il momento ha preso tempo“.

Il presidente della Salernitana, Iervolino studia il colpo: da giorni parla con il 35enne che è alla ricerca di una nuova avventura. I contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime ore.

SALERNITANA COULIBALY SUONA LA CARICA

In attesa di Piatek e forse Mertens, il centrocampista dei granata, Lassana Coulibaly, suona la carica: «Stiamo lavorando al massimo e siamo sulla buona strada, la scorsa stagione è stata molto complicata e non vogliamo riviverla. Servirà partire forte e fare punti all’inizio. L’obiettivo è restare in A. Il mister? Beh è davvero forte, nella scorsa stagione è arrivato in un momento non semplice e ha migliorato le cose. In allenamento ci carica tanto e ci fa andare forte».