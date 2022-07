Pedullà: “Napoli, Meret non rinnova, gli azzurri seguono nomi di alto livello”

Meret non rinnova ancora con il Napoli, il club azzurro sonda piste di assoluto livello, lo rivela l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Alex Meret non ha ancora rinnovato il contratto con Napoli. Solo qualche giorno fa Sky faceva sapere di un rinnovo di contratto fino al 2027 praticamente sicuro per il giocatore ex Spal, poi però la firma non è mai arrivata, nonostante l’addio di Ospina. Dalle voci su Keylor Navas ed altri portieri si era capito che c’era qualcosa che non andava. A sorpresa per Meret è spuntato l’Empoli di Corsi, che è pronto ad acquistare il giocatore appena avrà chiuso la cessione di Vicario alla Lazio. Il Napoli invece pensa a Kepa del Chelsea come titolare.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato dalle pagine della Gazzetta dello Psort rivela alcuni retroscena legati al portiere del Napoli: “Alex Meret non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli. Non escludiamo che sia lo stesso Meret a spendere qualche riflessione in più, aspettando un autografo che ancora ufficialmente non c’è. Tutto questo perché il quesito non è banale: rinnovare significherebbe avere la certezza di giocare, ora che Ospina ha cambiato aria, oppure arriverà un portiere dello stesso spessore? Il rischio c’è, anche grosso, il Napoli sta sondando piste di assoluto livello“.

Pedullà aggiunge uilteriori dettagli: “Un mese fa l’indiziato era Sirigu, adesso in tanti farebbero salti di gioia se arrivasse Kepa. Quest’ultimo al Chelsea è chiuso da Mendy, si è stufato di collezionare pomeriggi e notti in panchina, valuterebbe nuove esperienze. Il suo entourage ha parlato con il Napoli, la disponibilità è totale, il nodo ingaggio esiste con la possibilità che il Chelsea possa pagare una cospicua fetta di ingaggio. Kepa sarebbe il preferito di una lista che giocoforza deve ospitare altri candidati, compreso quel Neto che ha già dato apertura per un ritorno in Italia“.