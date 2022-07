“Stamattina a Ischia si va a cammello”, la frase ‘criptica’ di Cerchione

La cessione del Napoli è sempre un tema molto scottante, soprattutto in questa estate rovente. Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a smentire, ma non potrebbe essere altrimenti. Basti pensare che l’Atalanta smentì la cessione il giorno prima di firmare gli atti. Tutto normale, in questa fase. Le voci su una possibile vendita della SSCN da parte di De Laurentiis aumentano sempre di più. Anche perché i De Laurentiis entro il 2024 devono scegliere se tenersi il Napoli o il Bari, hanno già perso due ricorsi ed ora ne hanno inoltrato un altro al Collegio di Garanzia del Coni. Ma anche in questo caso è veramente complicato che possono spuntarla.

Ecco perché la cessione del Napoli tiene tutti con il fiato sospeso, anche perché c’è chi, come il giornalista di 1 Station Radio, Luca Cerchione, continua a dare notizie o lanciare segnali. Il giornalista è stato il primo a parlare di questa opportunità, notizia che poi si è intensificata durante il passare dei mesi, tanto che ora in tanti parlano di una vendita del Napoli. Oggi proprio Cerchione sul suo account twitter ha lanciato un messaggio criptico, ma non troppo: “Stamattina a Ischia si va a cammello“. Il testo accompagna una foto di un mega yatch quello dello sceicco Al Thani, che si dice sia più che interessato a prelevare il Napoli. Anzi c’è chi è convinto che la trattativa andrà sicuramente in porto.