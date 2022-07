Spalletti vuole un altro portiere: Meret ‘trema’, cinque nomi in lista

Il Napoli sta cercando un altro portiere oltre ad Alex Meret, lo ha chiesto espressamente Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha chiarito da tempo la posizione sul ruolo dell’estremo difensore: deve saper giocare con i piedi. Ecco perché Spalletti ha espressamente chiesto la conferma di Ospina, che però non è arrivata per questioni economiche. Il tecnico aveva chiesto di tenere pure Koulibaly ma anche in questo caso è stato deluso, mentre non si è mai pronunciato in maniera così decisa su Meret e Mertens, ad esempio.

Ma se il belga non ha più un contratto, il portiere resta in rosa fino al 2023 e non ha ancora rinnovato. Meret vuole rassicurazioni sul fatto che potrà giocare con continuità, ecco perché fino ad ora non è stato ancora siglato un rinnovo atteso già a Dimaro. La dirigenza del Napoli predica calma, ma è evidente che c’è qualcosa che non va. Intanto secondo Corriere dello Sport Spalletti “aspetta un altro portiere, lo ha chiesto alla società e anche pubblicamente. Il Napoli ha pensato a Sirigu, svincolato dopo l’esperienza al Genoa, ma sta sondando anche altre possibilità“.

Poi sul quotidiano si legge: “L’idea della società è quella di puntare su un profilo esperto in prestito, piacciono Navas del Psg e Kepa del Chelsea, entrambi hanno un ingaggio fuori budget e per questo potrebbero arrivare solo con il sostegno dei due club al pagamento parziale dello stipendio. E’ stato proposto anche l’ex Juve e Fiorentina Neto, in uscita dal Barcellona. Piace il 32enne Trapp dell’Eintracht Francoforte, contratto in scadenza nel 2024, in cerca di nuove esperienze. Il Napoli ci pensa“.