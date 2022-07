Gazzetta – Milan De Ketelaere costa troppo, idea Zielinski

Il Milan fatica a chiudere l’affare De Ketelaere col Bruges e pensa a Piotr Zielinski del Napoli. Il giocatore polacco potrebbe essere ceduto, ma solo davanti ad un’offerta molto importante. Lo stesso Zielinski ha sempre detto di volere restare in maglia azzurra, ma la società di Aurelio De Laurentiis può vendere qualsiasi giocatore, lo ha detto Giuntoli, ma al giusto prezzo.

Gazzetta dello Sport sull’interesse del Milan per Zielinski scrive: “Milan e Bruges infatti sono rimaste sulle proprie posizioni. Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40… e questo sicuramente non mette di buon’umore i belgi. Il Milan invece propone sempre 30 milioni più 2 di bonus perché questa è la valutazione che ritiene corretta.

Un altro piano B – o meglio, un altro piano Z – porta a Zielinski, dal 2016 al Napoli. Polacco, 28 anni, non è più giovanissimo ma conosce benissimo la Serie A: 298 presenze tra Udinese, Empoli e Napoli. Il Milan lo apprezza per il talento e la capacità di essere decisivo, magari troppo discontinuo ma decisivo, ma non ci sono stati ancora contatti con il Napoli, che per lui al West Ham ha chiesto 40 milioni“. Operazione onestamente complicata quella del Milan per Zielinski, dato che il Napoli non se lo farà sfuggire per meno di 40 milioni di euro, soldi che i rossoneri non sembrano voler investire, dato che il club non riesce a chiudere per De Ketelaere.