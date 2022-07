Specchia: “Zielinski lo vendo subito, meglio Barak. Meret non dà sicurezza”

Calciomercato Napoli con Piotr Zielinski nel mirino del West Ham, secondo Paolo Specchia il club farebbe benissimo a cederlo. dall’Inghilterra continuano ad insistere per un interesse del West Ham per il centrocampista polacco. Durante Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto anche Paolo Specchia che in collegamento da Castel di Sangro dice: “Io venderei subito Zielinski, soprattutto per prendere uno come Barak. Ma per favore ma voi avete mai visto Zielinski, o Fabian Ruiz, fare un fallo tattico quando serviva? Qui servono giocatori diversi. Ripeto io Zielinski lo venderei immediatamente“.

Le voci di calciomercato su Zielinski non si allentano nonostante il ritorno di Spalletti al 4-3-3 possa agevolare il centrocampista a esprimersi al meglio. A Castel di Sangro si è parlato anche del tema Meret, con il Napoli che sta cercando un altro portiere all’altezza che possa accontentare Spalletti. sull’argomento è intervenuto Paolo Specchia che ha detto: “Meret non ha un grande carattere. Secondo me il Napoli ha perso tantissimo con l’addio di Opsina, che pesa molto più di quella di Koulibaly. Capisco Spalletti che voglia un altro portiere“.