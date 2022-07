Colpo Juve, l’ex guardalinee Maggiani in società: fece infuriare il Catania – VIDEO

La Juventus amplia l’organigramma e inserisce l’ex guardalinee Luca Maggiani come Club Refree Manager. In un comunicato ufficiale il club bianconero fa sapere: “La Juventus introduce all’interno del proprio staff una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili”.

Il nome di Maggiani accostato alla Juve non è nuovo, anche se per vicende diverse. Quando ancora Maggiani faceva di mestiere il guardalinee annullò un gol regolare a Bergessio segnato proprio contro la Juventus. Lo stesso Maggiani all’Ansa disse: “Sono sereno, molto sereno. Può capitare di sbagliare e capiterà ancora” ma non diede mai una spiegazione tecnica del motivo che lo aveva portato ad annullare quel gol. Una rete che fece scoppiare uno scandalo tanto che si parlò di rigiocare la partita Catania-Juventus del 2012. Ma quel gol annullato da Maggiani al Catania contro la Juve, fece scattare anche la furia dell’allora presidente dei siciliani, Antonino Pulvirenti che ai microfoni della Rai disse: “C’é lo scudetto della Juve sul profilo Facebook di Maggiani. Tutti possono tifare per la squadra che vogliono. Ma dopo quello che è successo ieri e di come si sia fatto influenzare ditemi voi cosa dobbiamo pensare. Sono sconcertato. L’errore lo accettiamo è successo qualcosa di più. La sudditanza psicologica mi sembra evidente“. Una storia poi smentita dallo stesso Maggiani, che fece sapere: “Il presidente non mi ha autorizzato a parlare, ma l’Aia ha già smentito la storia del profilo Facebook“.

Ora le strade di Maggiani e della Juve si incontrano di nuovo, ma questa volta per motivi molto diversi rispetto a quelli del calcio giocato.