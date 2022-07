Mario Rui: “Napoli, vogliamo migliorarci. Kvara e Olivera fortissimi. Di Lorenzo capitano perfetto”

Mario Rui, difensore del Napoli è intervenuto microfoni di Radio Goal. Il difensore del Napoli ha parlato del momento del ritiro prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro: “Stiamo facendo un ottimo ritiro, anche se fa molto più caldo rispetto agli anni scorsi. Stiamo però lavorando molto bene, tanto con il pallone“.

Spalletti ha detto che vuole tornare al 4-3-3 con Zielinski di nuovo a centrocampo, anche se con una interpretazione diversa: “Non abbiamo più giocatori come Insigne ed altri, ma ci sono giocatori forti che si vogliono mettere in mostra“. Su Kvaratskhelia, il terzino sinistro del Napoli ha detto: “Secondo me è davvero molto bravo. Ci vorrà un tempo di adattamento, ma un giocatore forte si vede anche dai semplici palleggi e passaggi. Ci darà un grandissimo aiuto“. Anche per “Osimhen si vedeva subito che era un giocatore davvero molto forte ed anzi sono sicuro che ha tanti margini di miglioramento“.

Mario Rui, veterano del Napoli, parla anche di Mathias Olivera con cui si giocherà il posto da titolare: “Anche nel Getafe si vedeva che è un giocatore importante, ci darà una grande mano. Purtroppo a Dimaro doveva recuperare da un infortunio, ma ci sarà molto utile“.

Mario Rui dimostra di essere un leader ed è pronto a dare il massimo sempre, come fa sapere a Radio Kiss Kiss Napoli: “La presenza di Olivera non mi preoccupa. So perfettamente che ogni giorno devo migliorare e sono io il primo avversario di me stesso. Mi chiamano maestro? Fa piacere, ma non mi esalto. So perfettamente che devo lavorare al meglio per guadagnarmi il posto in squadra”.

Il Napoli ha ceduto calciatori come Insigne, Koulibaly e Mertens che potevano essere dei leader, sulla questione Mario Rui ha detto: “Abbiamo perso giocatori che avevano grande carattere. Ma ci sono altri giocatori che magari si sentono meno ma hanno una grande importanza, come ad esempio Frank Anguissa. Quest’anno magari ci sono meno personaggi di questo tipo, ma quest’anno sarà ancora di più la forza del gruppo a fare la differenza“.

Secondo Mario Rui nonostante le assenze, il Napoli “sarà ancora più competitivo, il nostro obiettivo è migliorare quanto abbiamo fatto lo scorso anno. Quest’anno avremo la Champions e vogliamo andare avanti in questa competizione. Inoltre mi fa piacere che ci danno per spacciati, ci spingono a migliorare ancora di più. Io capitano? Il nostro capitano è Giovanni Di Lorenzo e sono sicuro che è stata la scelta più giusta, lui è un esempio ed è stato giusto dare a lui la fascia“. Sul litigio Spalletti-Osimhen, Mario Rui ha detto: “Sono cose di campo che accadono, ma non è successo assolutamente nulla. Sono cose che devono accadere, anche perché è terminato in brevissimo tempo. Secondo me è giusto che ci siano cose del genere, perché si capisce che un giocatore è estremamente concentrato“.