Di Lorenzo: tutti in piedi per il nuovo capitano del Napoli

Giovanni Di Lorenzo è il nuovo capitano del Napoli, l’indicazione arriva dalla prima amichevole del Napoli a Dimaro. Gli azzurri vincono 10-0 contro i dilettanti della Bassa Anaunia, una sgambata utile per prendere la condizione migliore, ma anche per godersi le prime magie di Kvaratskhelia a segno con una doppietta ed un assist. C’era tanta curiosità di capire chi sarebbe stato il nuovo capitano degli azzurri dopo l’addio di Koulibaly passato al Chelsea.

Alla fine la scelta è ricaduta su Giovanni Di Lorenzo, uomo di spessore e dal 2019 in maglia azzurra. Per anzianità sarebbe toccato a Mario Rui, quindi il fatto che la fascia di capitano l’abbia indossata Di Lorenzo ha un valore ancora maggiore. Di Lorenzo è legatissimo al Napoli ed ha detto di voler diventare una bandiera dalla squadra partenopea. Non sono parole di facciata, dato che non c’è nemmeno una voce di mercato sul giocatore. Anzi Mario Giuffredi, suo agente, ha recentemente dichiarato: “Di Lorenzo è un giocatore importantissimo, ormai è tra i migliori terzini destri più forti in Europa. Sta bene al Napoli e al mercato non ci pensa neanche“. A questo punto la fascia di capitano sembra essere perfetta per Di Lorenzo che si candida ad essere uno dei leader della prossima stagione.