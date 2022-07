Koulibaly non c’è: in amichevole l’esperimento di Spalletti

Kalidou Koulibaly oramai è un giocatore del Chelsea. Il Napoli sta chiudendo l’acquisto di un altro difensore, con il sudcoreano Kim Min-jae che pare abbia già svuotato il suo armadietto in Turchia. Nel frattempo il Napoli ha giocato la prima amichevole stagione, battendo 10-0 la Bassa Anaunia. Una sgambata e poco più, ma in cui si sono viste le primissime doti di Kvaratskhelia: doppietta e assist da urlo per il georgiano.

Ma l’amichevole del Napoli è stata utile anche per avere indicazioni sul nuovo capitano, con la fascia data a Giovanni Di Lorenzo. Inoltre Spalletti in Napoli-Bassa Anaunia ha provato Alessandro Zanoli centrale di difesa insieme con Rrahmani. In casi di emergenza quel ruolo era stato preso proprio da Di Lorenzo, invece ora il tecnico toscano ha voluto provare il giovane Zanoli che di ruolo è un esterno destro di difesa. Nel secondo tempo provato anche il 20enne Davide Costanzo, che pure si è disimpegnato bene.