Spalletti: “Kim giocatore da Napoli, la società completerà la squadra. Di Lorenzo capitano vero”

Luciano Spalletti parla in diretta alla radio ufficiale del Napoli dopo la vittoria degli azzurri sul Bassa Anaunia in amichevole. Il tecnico azzurro fa sapere che i “compagni di squadra hanno scelto il nuovo capitano. Una figura per cui si fa troppa confusione. C’è chi dice che lo debba fare chi ha più esperienza e militanza. Invece lo deve fare chi ha un grande rapporto con la città e con la società, oltre che la stima dei compagni. Deve avere spessore internazionale e deve essere un giocatore forte. Deve comportarsi in modo corretto con i compagni, avversari e arbitri. Piace molto anche a me, in questo Di Lorenzo è perfetto“.

Una incoronazione per Di Lorenzo capitano del Napoli. Ma Spalletti utilizza parole rassicuranti anche per il calciomercato: “Nessuna paura la società sta completando la squadra e lo farà nel migliore di modi, come accaduto già con gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia. Tutto si svolge nel migliore dei modi“. Uno dei nuovi giocatori del Napoli potrebbe essere il sudcoreano Kim Min-jae: “Kim è da Napoli. Ha giocato in campionati differenti dal nostro, ma è un calciatore che ci può stare benissimo, è da Champions League“. C’è chi dice che Kim abbia già svuotato il suo armadietto in Turchia e sia in viaggio verso Napoli per sostituire Koulibaly e vestire la maglia azzurra.