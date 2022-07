Napoli, i tifosi pazzi di Kvaratskhelia: “Meglio di Insigne, la sorpresa però è un’altra”

I tifosi del Napoli pazzi di Kvaratskhelia. L’esterno georgiano protagonista nel 10-0 degli azzurri sui dilettanti della Bassa Anaunia.

A Dimaro, nella prima amichevole precampionato del Napoli, il protagonista principale è stato Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è il giocatore più in forma degli azzurri, che battono con un agevole 10-0 i dilettanti della Bassa Anaunia.

Kvaratskhelia parte immediatamente con il piede giusto: prima serve a Rrahmani la palla del vantaggio, quindi si mette in proprio e realizza il raddoppio. Quindi, dopo che Anguissa ha trovato il tris, ecco il 4-0 firmato proprio da Kvaratskhelia, autore di una giocata d’alta scuola conclusa da un tocco sotto sull’uscita del portiere avversario.

Nella ripresa, Spalletti ha rivoluzionato il Napoli – in campo anche Osimhen, inizialmente in panchina – arrivano altre reti: il 5-0 è di Zerbin al culmine di un’ottima azione personale, il 6-0 dello stesso Osimhen (che in precedenza aveva colpito un palo), il 7-0 di Politano, l’8-0, frutto di un’autorete di Fellin il 9-0 di Politano e il definitivo 10-0 del giovane Ambrosino.

I tifosi azzurri presenti a Dimaro hanno commentato la vittoria del Napoli ai microfoni di Canale 21.

“Kvaratskhelia impressionante: meglio anche di Lorenzo Insigne, ma la sorpresa è stata Gaetano: bellissima prestazione”.

“Kvaratskhelia ha dimostrato di essere un grande calciatore, ma non mi aspettavo un Gaetano così forte”.

“Gaetano è pronto per il campionato italiano di Serie A”.

“Mi sono piaciuti molto diversi calciatori. Se devo fare i nomi, dico Kvaratskhelia e Gaetano”.

Questi alcuni commenti dei tifosi partenopei al termine della partita.