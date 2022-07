Bargiggia: “Napoli su Mignolet, pronti ad investire. Meret ceduto. Petagna al Monza, ci siamo”

Ultime notizie di calciomercato con Paolo Bargiggia parla di Napoli interessato a Mignolet, portiere del Bruges. La società partenopea sta cercando un portiere da affiancare a Meret, anche se c’è la seria possibilità che si vada a prendere ben due portieri. È chiaro che Meret non sia il massimo per Spalletti, quindi non si può escludere la possibilità che vada via.

L’analisi della situazione portieri al Napoli viene fatta da Paolo Bargiggia che a 1 Football Club, programma di Luca Cerchione su 1 Station Radio Dice: “Meret piace al Torino, la richiesta della società partenopea è di 20 milioni di euro. La prossima settimana, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si dedicherà alla questione portieri e ne potranno arrivare due, se il Torino confermerà la volontà di chiudere per Meret. Il ragazzo è tranquillo, non spinge per un addio; ma non è escluso che parta“.

Meret al Torino e Mignolet al Napoli

Ci sono varie possibilità in casa Napoli per quanto riguarda i portieri. Uno è sicuramente Neto del Barcellona che arriva “se gli spagnoli lo liberano a parametro zero”. Ci sono poi “Kepa del Chelsea, ma serve un intervento del Chelsea per il pagamento dell’ingaggio“. Ma Bargiggia per il Napoli fa il nome di Simone Mignolet che ha “un contratto con il Bruges fino al 2025, in questo caso il club azzurro sarebbe disposto ad investire qualcosa su di lui“. Con l’addio di Meret, magari al Torino, ovviamente servirebbe anche un secondo portiere, magari a parametro zero come Sirigu.

Bargiggia parla anche di Petagna al Monza: “La trattativa si chiuderà nella prossima settimana, il Napoli incasserà 12 milioni di euro più 2 di bonus. Al suo posto arriverà Giovanni Simeone, che arriva a Napoli in prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Ounas“.

Calciomercato Napoli: piace Raspadori

Bargiggia parla anche di Giacomo Raspadori che escluderebbe Deulofeu, giocatore che è più “vecchio e quindi non rappresenta un investimento. Il talento del Sassuolo arriverà nel momento in cui partirà uno tra Ouans e Politano. L’algerino piace a Torino, Bologna, Verona e Sassuolo: probabile che parta e che Raspadori arrivi al suo posto. Il Napoli è pronto a chiudere per l’attaccante del Sassuolo per 25 milioni“.